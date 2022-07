Chiny: USA "niszczycielami pokoju i stabilności". Amerykanie mówią o "rutynowym rejsie"

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

Chińska armia zarzuca USA, że organizują "częste prowokacje", a przez to są "twórcami zagrożeń dla bezpieczeństwa w Cieśninie Tajwańskiej". Wszystko to po tym, jak przez cieśninę przepłynął niszczyciel amerykańskiej marynarki wojennej USS Benfold. "To rutynowy rejs" - odpowiadają Amerykanie.

Zdjęcie Niszczyciel amerykańskiej marynarki wojennej USS Benfold wywołał gniewną reakcję Pekinu / ABACA / Abaca Press / Forum / Agencja FORUM