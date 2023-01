Chiny: Spadek liczby ludności. Pierwszy taki przypadek od 60 lat

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Po raz pierwszy od sześciu dekad spadła liczba ludności w Chinach. "To historyczny zwrot, który ma oznaczać początek długiego okresu spadku liczby obywateli" - podaje agencja Reutera. Dodano również, że wiąże się to z następstwami dla gospodarki i świata. Co więcej, wzmacnia to przewidywania, że Indie staną się najludniejszym krajem.

Zdjęcie Liczba ludności w Chinach spadła po raz pierwszy od 60 lat, zdj. ilustracyjne / NOEL CELIS / AFP