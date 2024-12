W stosunku do poprzedniego raportu liczba głowic wzrosła o 100. Chiny planują kontynuować rozbudowę swojego arsenału do 2035 roku. Dla porównania, według ośrodka Arms Control Association, Rosja i USA łącznie posiadają ponad 5 tys. głowic jądrowych, z czego każde z tych państw może mieć rozmieszczonych do 1550 głowic.