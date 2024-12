Teraz jednak okupanci dążą do zabicia kogoś na terytorium Ukrainy lub za granicą, aby wywołać duże oburzenie opinii publicznej. Może to być dowódca ukraińskiego oddziału ochotniczego , urzędnik Sztabu Generalnego, prominentny urzędnik bezpieczeństwa lub osobistość medialna. Rosjanie bardzo liczą na takie środki - stwierdził.

Zamach na rosyjskiego generała. Iwan Stupak: Rosja będzie kontynuować poszukiwania

Stupak odniósł się też do sprawy zabójstwa dowódcy wojsk obrony przeciwradiacyjnej, chemicznej i biologicznej armii rosyjskiej Igora Kiriłłowa i jego asystenta Ilji Polikarpowa. W związku z tą sprawą zatrzymany został obywatel Uzbekistanu . Ekspert zaznaczył, że nie wiadomo jednak, czy faktycznie brał on udział w zamachu.

Śmierć rosyjskiego generała. Doszło do eksplozji

Informacja o śmierci rosyjskiego generała Igora Kiriłłowa pojawiła się we wtorek 17 grudnia. Do sieci wyciekło nagranie, na którym widać, jak dwóch mężczyzn opuszcza budynek przy ulicy Prospekt Riazański w Moskwie. To Kiriłłow oraz jego współpracownik Ilja Polikarpow. Przy ścianie stoi zaparkowana hulajnoga, przy której umieszczono 200-gramowy ładunek trotylu.