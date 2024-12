"Wielu Kanadyjczyków chce, by Kanada stała się 51. stanem Ameryki. To świetny pomysł" - napisał w mediach społecznościowych prezydent elekt Donald Trump. Dodał przy tym, że USA wspomagają sąsiada 100 mln dolarów rocznie. To kolejny wpis uderzający w Kanadę. Wcześniej Trump miał zagrozić sąsiadowi nałożeniem 25-procentowego cła. Dodatkowo nazwał Kanadę "stanem", a jej premiera Justina Trudeau - "gubernatorem.