Pekin nie dostarcza Moskwie broni, ale wysyła ogromną liczbę towarów, którymi Rosja zaopatruje swoją armię - donosi Sky News. Chodzi o m.in. czipy, sprzęt nawigacyjny czy części do odrzutowców. W ostatnim czasie gwałtownie wzrósł także eksport nitrocelulozy, używanej do produkcji amunicji. Towary te uznawane są za materiały podwójnego zastosowania, gdyż mogą być używane także do celów cywilnych. To oznacza, że ich dostarczania nie ograniczają sankcje.