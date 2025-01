Stacja przekazała, że organizowana podczas weekendu deportacja miała też niezwykle chaotyczny przebieg , a podczas podróży doszło na pokładzie do konfliktu pomiędzy wydalanymi z USA osobami a członkami załogi. Jednym z powodów niesnasek były, według telewizji, trudne warunki podróży samolotem, który m.in. nie posiadał klimatyzacji .

Dodatkowy problem stanowiło opóźnienie i zmiana trasy rejsu z USA do Brazylii. Samolot zamiast wylądować w Belo Horizonte na wschodzie Brazylii, z powodu problemu technicznego zatrzymał się na dłużej na lotnisku w Manaus, na północy kraju.

Deportacje Brazylijczyków trwały także za prezydentury Bidena

Relacjonujące zdarzenie Globo i telewizja CNN Brasil przypomniały, że deportacje nielegalnie przybyłych do USA Brazylijczyków nie należały w ostatnich latach do rzadkości. Odnotowały, że odbywały się one zarówno za pierwszej kadencji Trumpa, jak również prezydentury Joego Bidena.