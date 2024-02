Brytyjski tabloid poszedł na ugodę. Książę Harry otrzyma miliony

Książę Harry otrzyma "znaczącą kwotę" odszkodowania od wydawcy brytyjskiego tabloida "Daily Mirror". Spółka ma zapłacić księciu odszkodowanie za poniesione przez niego koszty prawne. W grudniu sąd orzekł, że członek rodziny królewskiej padł ofiarą włamań do telefonów, co posłużyło do zbierania w sposób nielegalny informacji na jego temat.