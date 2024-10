Wielka Brytania. Minister obrony: Nie jesteśmy w stanie prowadzić wojny

Zapytany o słowa dowódcy brytyjskiej armii, generała Rolanda Walkera, który w lipcu powiedział, że Wielka Brytania powinna być przygotowania na wypadek konfliktu zbrojnego w ciągu trzech lat , co oznacza konieczność podwojenia w tym czasie liczebności wojsk lądowych, John Healey przyznał, że obecnie siły zbrojne mogą prowadzić operacje militarne, ale nie są w stanie skutecznie prowadzić wojny .

- Wielka Brytania, podobnie jak wiele innych krajów, stała się zasadniczo bardzo sprawna i gotowa do prowadzenia operacji wojskowych. Nie jesteśmy jednak gotowi do walki. Jeśli nie jesteśmy gotowi do walki, nie jesteśmy w stanie odstraszać (potencjalnego wroga - red.) - powiedział Healey.