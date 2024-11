Bronią drzewa przed Bożym Narodzeniem. Napisali do papieża

Jak co roku na Plac św. Piotra w Watykanie ma trafić choinka bożonarodzeniowa. Tym razem do tej roli wybrano 200-letnią jodłę rosnącą nieopodal jeziora Garda. Decyzja wzbudziła olbrzymie protesty okolicznych mieszkańców, którzy w liście do papieża Franciszka sprzeciwiają się tej "bezużytecznej, anachronicznej destrukcji". Wystosowali specjalną petycję w obronie drzewa. Podpisało ją już ponad 40 tys. osób.