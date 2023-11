Brytyjski parlament prowadzi dochodzenie ws. decyzji podejmowanych przez rząd w trakcie pandemii. Podczas pierwszej fali zakażeń rada ministrów Borisa Johnsona była krytykowana za szereg zaniedbań , które przyczyniły się to tego, że Wielka Brytania ma piątą najwyższą na świecie liczbę ofiar śmiertelnych koronawirusa.

Polityk potwierdził także, że Boris Johnson powiedział, że dla kraju lepszy jest "nagromadzony stos ciał" niż kolejny lockdown . Wszystkie twierdzenia padły we wrześniu 2020 roku podczas narady przy Downing Street 10.

Tło dyskusji w kancelarii brytyjskiego premiera naświetlił też szef służby cywilnej. "Ci ludzie byli tak szaleni. Po prostu szaleńczo autodestrukcyjni. Nigdy nie widziałem grupy ludzi gorzej przygotowanych do rządzenia krajem " - napisał w wiadomości Simon Case, której treść ujawniono podczas dochodzenia w parlamencie.

Johnson trafił na OIOM. Powodem koronawirus

Kilkanaście dni później jego narzeczona (późniejsza żona) urodziła syna. Para postanowiła nadać mu kilka imion, wśród nich dwa na cześć lekarzy , którzy ratowali życie premiera. Carrie Symonds przyznała także w wywiadzie, że na późnym etapie ciąży była zarażona koronawirusem , jednak przeszła go niemal bezobjawowo.

Były premier wraca do mediów

Boris Johnson był premierem Wielkiej Brytanii od czerwca 2019 r. do września 2022 r. Na początku czerwca zrezygnował z mandatu poselskiego . Powodem był raport, w którym uznano, że świadomie wprowadził w błąd parlament wypowiedziami na temat przyjęć na Downing Street organizowanych podczas ścisłego lockdownu w trakcie pandemii COVID-19.