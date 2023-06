"Bardzo mi przykro opuścić mój wspaniały okręg wyborczy. To był ogromny zaszczyt, służyć tutaj, zarówno jako burmistrz, jak i poseł" - przekazał Johnson.



"Otrzymałem list od Komisji ds. Przywilejów Poselskich, w którym - ku mojemu zdumieniu - wyjaśniono, że jest ona zdecydowana, by wykorzystać postępowanie przeciwko mnie, by wypędzić mnie z parlamentu" - napisał były premier Wielkiej Brytanii w oświadczeniu, którego treść cytuje Reuters.



Chodzi o tak zwaną aferę "PartyGate" (organizowanie imprez w czasie lockdownu w 2020 roku) i dochodzenie, które ma na celu wyjaśnić, czy Johnson swoim zachowaniem wprowadził Parlament w błąd.

Boris Johnson złożył mandat. Pokłosie głośnej afery

"Nadal nie przedstawili ani cienia dowodu, że świadomie wprowadziłem Izbę Gmin w błąd" - podkreślił były premier Wielkiej Brytanii. Zeznając przed komisją w marcu, Boris Johnson przyznał, że to zrobił, ale jednocześnie zaprzeczył, że było to celowe działanie".



Dodał także, że "to bardzo smutne, że opuszcza parlament, ale jest przede wszystkim oszołomiony i zbulwersowany, że mógł zostać wyrzucony w sposób antydemokratyczny, i to przez komisję, którą kieruje osoba z tak skandalicznymi uprzedzeniami, jak Harriet Harman".