Materiał został również skomentowany przez rzecznika partii Michaela Grove'a. - Chcę przeprosić wszystkich, którzy patrząc na to zdjęcie pomyślą, że są to ludzie lekceważący zasady wprowadzone w celu ochrony nas wszystkich. Fakt, że ta impreza się odbyła, jest nie do obrony - powiedział w rozmowie z Sky News.

"Party Gate": Boris Johnson rezygnuje z mandatu posła

"Party Gate" zajęła się parlamentarna komisja ds. przywilejów, która po roku pracy opublikowała specjalny raport.

Grupa dowiodła w swoim śledztwie, że ówczesny premier i szef Partii Konserwatywnej Boris Johnson zapewniał parlament, że w trakcie lockdownów przy Dowining Street nie były łamane obostrzenia, czym świadomie okłamywał Izbę Gmin co najmniej cztery razy.

Parlament chciał ograniczyć mandat Johnsona, jednak były premier Wielkiej Brytanii jeszcze przed publikacją raportu sam zrzekł się funkcji.