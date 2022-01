Biden w rocznicę ataku na Kapitol: Jesteśmy na bitwie o duszę Ameryki

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

- Nie pozwolę nikomu, by ponownie przyłożył sztylet do gardła demokracji - oświadczył prezydent USA Joe Biden podczas przemówienia w Kongresie. Wygłosił je w rocznicę ataku na Kapitol, przypadającą w czwartek. Dodał, że jesteśmy "na bitwie o duszę Ameryki, którą wygramy" i skrytykował swojego poprzednika Donalda Trumpa. Nazwał go "pokonanym byłym prezydentem", nie wymieniając jego nazwiska.

Zdjęcie Prezydent Joe Biden podczas przemówienia w rocznicę ataku na Kapitol z 2021 roku / PAP/EPA/GREG NASH / PAP