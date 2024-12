Rosja i Białoruś wiążą się jeszcze bardziej. Nowa umowa w kluczowej sprawie

Taktyczna broń jądrowa na Białorusi. Ogłoszą zasady jej użycia

Białoruś pójdzie w ślad Korei? Ekspert sceptyczny wobec spekulacji

- Nie ma realnych przesłanek, by białoruscy żołnierze zostali wysłani do Ukrainy. Dopóki nie ma dużego zgrupowania wojsk rosyjskich na Białorusi - a nie ma i nic nie wskazuje, by to miało się zmienić - białoruska armia nie wykona żadnego uderzenia na Ukrainę, bo jest za słaba, a społeczeństwo nie zaakceptowałoby ataku. I prezydent Łukaszenka dobrze to rozumie - uważa ekspert OSW.