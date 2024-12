Informację o planach wybudowania czterech kompleksów strzelniczych przy granicy z Białorusią przekazała w poniedziałek służba prasowa litewskiego Ministerstwa Obrony. Kompleksy miałyby powstać do końca 2025 roku .

Litwa. Powstaną kompleksy strzelnicze przy granicy z Białorusią

"Do końca przyszłego roku na poligonie w Rudnikach planowane jest ustanowienie czterech systemów strzeleckich na poligonie" - podkreślono w komunikacie. Z kolei do połowy 2026 roku ma zostać zainstalowany wielofunkcyjny system strzelecki z infrastrukturą zasilającą. Rudniki to miejscowość zlokalizowana w obwodzie solecznickim w pobliżu granicy z Białorusią.