Reportaż dotyczący rzekomych szkoleń białoruskich opozycjonistów, które prowadzone są w kilku miastach w Polsce, wyemitowany został w propagandowej telewizji ONT. Jak przekonują autorzy "Polska traktuje Białoruś jak swoją ziemię" i planuje pośrednio doprowadzić do ataku na terytorium tego kraju.

Białoruś oskarża Polskę o szkolenie bojówek

- Polskie władze zostały poinformowane o tych grupach i wezwane do działań w ramach walki z międzynarodowym terroryzmem. W odpowiedzi na to, niestety, środki tajności stosowane przez uczestników tych komórek terrorystycznych jedynie się zaostrzyły - mówił w reportażu szef wydziału śledczego KGB Białorusi Konstantin Byczek.

Białoruska propaganda oskarża Polskę. Wspominają Pułk Kalinowskiego

- Wszyscy w pułku myśleli, że będą walczyć z Rosją , ale potem zdali sobie sprawę, że tak naprawdę ostatecznym celem było przedostanie się na Białoruś (...) Po prostu chętnie rozpoczną operację (obalenia władzy - red.), gdy będą mieli taką możliwość. Będą ofiary, rozumieją to - mówi Maksym Ralko przedstawiany jako były wojskowy Pułku Kalinowskiego.

- To wszystko to są przygotowania do ataku na Białoruś - dodał.