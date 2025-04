Dziennik "New York Times" twierdzi, że amerykański rząd analizuje zastąpienie 600 milionów dolarów subsydiów , jakie Dania przekazuje obecnie Grenlandii, dziesięcioma tysiącami dolarów rocznie wypłacanymi każdemu jej mieszkańcowi.

Do 1953 roku była duńską kolonią, a od tego czasu zmieniła swój status na duńskie terytorium autonomiczne. Ma 56 tys. mieszkańców skupionych na 20 procentach terytorium niepokrytego lodem i śniegiem.

- Pracujemy z wszystkimi, aby to osiągnąć - powiedział z kolei Donald Trump przemawiając w Kongresie. Władze Grenlandii odpowiedziały, że " wyspa nie jest na sprzedaż ani nie chce należeć do Stanów Zjednoczonych".

- Kiedy żądacie przejęcia części terytorium duńskiego królestwa, gdy jesteśmy poddawani groźbom ze strony naszego najbliższego sojusznika, to co mamy sądzić o kraju, który podziwialiśmy przez tyle lat? - pytała Frederiksen, zwracając się do Amerykanów.