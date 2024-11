W Białorusi od wtorku do piątku odbywają się duże ćwiczenia milicji związane z planowanymi na 26 stycznia wyborami prezydenckimi. Milicja ćwiczy, by nie dopuścić do powtórzenia sytuacji z 2020 roku, gdy zwycięstwo Łukaszenki spotkało się z masowymi protestami.