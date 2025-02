Na początku lutego Jean-David z Tuluzy we Francji odkrył, że ktoś włamał się do jego samochodu i ukradł plecak, w którym znajdowały się jego dokumenty oraz portfel.

Francja. Wygrana w loterii zawieszona

Następnego dnia złodzieje wrócili do sklepu. Okazało się, że dzięki jednej zdrapce wygrali 500 tys. euro (nieco ponad 2 mln zł) i chcieli wypłacić swoją nagrodę. Z racji tego, że jest to duża suma, właściciel powiedział mężczyznom, aby udali się do Française des Jeux, przedsiębiorstwa, które organizuje loterie we Francji.