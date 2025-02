Ciężarówka wjechała wprost pod pociąg. Kierowcę wyrzuciło z pojazdu

W Nowej Wsi Ełckiej (woj. warmińsko-mazurskie) samochód ciężarowy wjechał w pociąg jadący do Olsztyna. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Składem podróżowało 165 osób, ale nikomu nic się nie stało. Poszkodowany jest kierowca ciężarówki, którego siła uderzenia wyrzuciła z szoferki. Ranny, ale wciąż przytomny, został przewieziony do szpitala.