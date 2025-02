Bezdomny 59-latek z Tarentu na południu Włoch, zwrócił się do opieki społecznej o zasiłek . Mężczyzna otrzymał odpowiedź odmowną, ponieważ w dokumentacji figurował jako właściciel dużej firmy - przekazała Ansa, powołując się na lokalny dziennik "La Gazzetta del Mezzogiorno".

Włochy. Bezdomny nie dostał zasiłku. Formalnie prowadził dużą firmę

W toku postępowania okazało się jeden z oskarżonych ze swoim wspólnikiem znalazł bezdomnego w noclegowni i w 2021 roku zaprowadził go do notariusza, w którego biurze podpisał on serię dokumentów, w wyniku czego bez jego wiedzy zapisano na niego firmę.