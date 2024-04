Będą pracować godzinę krócej. Europejski kraj wprowadza zmiany

Rząd w Czarnogórze wprowadzi siedmiogodzinny dzień pracy - przekazała miniester pracy i opieki społecznej Czarnogóry Naida Niszić. Zgodnie z zapowiedziami, zmiany wejdą w życie do końca roku. - Zadowolony i wypoczęty pracownik jest bardziej innowacyjny, bardziej produktywny i bardziej lojalny, co przyczynia się do wzrostu zysków pracodawców - przekonywał premier Milojko Spajić.