Azjatyckie szerszenie zaczęły zdecydowanie szybciej rozprzestrzeniać się w Wielkiej Brytanii, co potwierdzają prowadzone statystyki. Na przestrzeni lat widać wyraźny wzrost liczby zaobserwowanych osobników, co niepokoi władze i ekspertów, bo pochodzące z Azji owady są wysoce ekspansywne i zagrażają innym gatunkom. Potwierdzają to choćby zdarzenia z Francji, gdzie szerszenie zdziesiątkowały populację pszczoły miodnej. W związku z tym podjęto konkretne działania, które mają ograniczyć rozmnażanie się gatunku na Wyspach Brytyjskich.