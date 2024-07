Awaria Microsoftu. Światowy paraliż systemów

Jak wyjaśniono, przyczyną globalnej awarii była usterka aktualizacji na platformie Falcon Sensor , chroniącej systemy przed złośliwym oprogramowaniem i działalnością hakerów. Bug uruchomił reakcję łańcuchową, która doprowadziła do dysfunkcji komputerów posługujących się systemem operacyjnym MSFT.O Windows Microsoftu. W praktyce, użytkownicy mogli zobaczyć na ekranie jedynie niebieską planszę z informacją o błędzie , popularnie zwaną już "ekranem śmierci".

W wydanym komunikacie CrowdStrike poinformował również, że mechanizm kontroli jakości został wzbogacony o nowy proces, który ma za zadanie zapobiec wystąpieniu podobnego problemu w przyszłości . Wkrótce po awarii firma opublikowała instrukcję naprawy dysfunkcyjnych systemów. Ta wymaga jednak ręcznego usunięcia części kodu, co jest czasochłonne i opóźnia proces przywrócenia systemów do aktywności sieciowej.

Globalna awaria w systemach Microsoftu. Stanęły lotniska i firmy

Do globalnej awarii oprogramowania obsługiwanego przez Microsoft doszło w piątek przed południem. Miliony komputerów na całym świecie przestały funkcjonować, co spowodowało m.in. paraliż na części lotnisk, które zmuszone zostały do opóźnienia lub odwoływania połączeń. Problem pojawił się również w Polsce - część portów lotniczych radziła sobie, przechodząc na manualny tryb odpraw.