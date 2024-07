Jak wyjaśniła, chodzi o to, że w sobotę z Okęcia odlatują samoloty, które zostały odwołane w piątek, podobnie działo się w nocy.

Awaria Microsoftu. "Lotniska pracują normlanie"

W piątek doszło do awarii systemów Microsoftu, która sparaliżowała wiele lotnisk na całym świecie. Wpłynęła także na funkcjonowanie polskich portów lotniczych, które - ze względu na brak możliwości odprawy online, co wynikało z problemów z systemami linii lotniczych - dokonywały takich odpraw manualnie. To wydłużyło kolejki.