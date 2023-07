Nie wiadomo, w jaki sposób morski ssak (jego płci nie udało się jeszcze określić) dostał się do jeziora. Członkowie organizacji Sea World Foundation twierdzą, że kotik może mieć od 18 miesięcy do dwóch lat i cieszy się dobrym zdrowiem.

Wspólnie z "odpowiednimi władzami" mają współpracować, by znaleźć najlepszy sposób na bezpieczne schwytanie zwierzęcia i przetransportowania go z jeziora, które może być dla niego bardzo niebezpieczne .

Skąd kotik tak daleko od oceanu?

Mitchell Leroy, opiekun ssaków i ptaków w Sea World, powiedział że trwają próby ustalenia, w jaki sposób ten morski ssak pokonał około 15 kilometrów od wybrzeża, by dotrzeć do jeziora .

Rekiny w popularnym jeziorze

Jezioro Orr jest jednym z wielu zbiorników wodnych na Złotym Wybrzeżu w australijskim stanie Queensland. Choć znajduje się w bardzo popularnej i gęsto zamieszkanej okolicy, to pływanie w nim nie jest do końca bezpieczne.

Od lat w lokalnych mediach pojawiają się doniesienia o żyjących w tym i okolicznych zbiornikach rekinach . Skąd biorą się w jeziorze? Najpewniej jako młode osobniki przedostają się przez system jazów i odpływów . Następnie rosną do rozmiarów, które uniemożliwiają im przepłynięcie do oceanu i zostają uwięzione w jeziorze.

Co dalej z dzielnym kotikiem?

Mitchell Leroy w rozmowie z serwisem abc.net.au powiedział, że wygląda na to, że kotik zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie mu grozi: " Zwierzę wydaje się bardzo świadome swojego otoczenia . Rozgląda się i z tego co widzę, trzyma się płycizn " - powiedział specjalista.

Okolicznych mieszkańców poproszono o czujność i zgłaszanie miejsca, w którym kotik się pojawi, ale o niezbliżanie się do niego. Jak wyjaśnia Mitchell Leroy, "najważniejsze to możliwość podjęcia zwierzęcia, a do tego musi być ono na lądzie". Na szczęście wokół jeziora jest wiele miejsc, które to umożliwiają.