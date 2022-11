Kilka dni temu Churchys Charter, Ryan Churches i pięciu innych pasażerów udali się na połów u wybrzeży miasta Whitianga w Nowej Zelandii. Nagle na łódź wskoczył... rekin ostronosy, który złapał przynętę. Wędkarze stanęli z nim oko w oko.

"Walczyliśmy z nim normalnie, a on wił się po pokładzie. Powiedziałem klientom, żeby się do niego nie zbliżali" - podkreślił Churches w rozmowie z "New Zealand Herald".

Nim drapieżnik odpłynął, miotał się i uderzył ciałem w przednią szybę łodzi. Koniec końców, wrócił do wody bez pomocy człowieka. "To było szalone. Bardzo się baliśmy" - dodał Churches.

Jak podano, ten okaz rekina ostronosego mógł ważyć około 150 kilogramów i mierzyć od dwóch i pół do trzech metrów długości.

Prawie wskoczyła w paszczę rekina

Na początku miesiąca Ocean Ramsey, badaczka zajmująca się tematyką morską, opublikowała w mediach społecznościowych wideo, które wielu mogłoby przyprawić o dreszcze. Właśnie chciała zanurkować, gdy wprost w jej stronę wypłynął spory rekin tygrysi z otwartym pyskiem. Kobieta musiała wejść z powrotem na pokład, by uniknąć najgorszego.



Ramsey powiedziała amerykańskiej stacji telewizyjnej, że zna tego konkretnego osobnika od prawie 20 lat - i był podekscytowany widząc "ją" ponownie. - Rekiny takie jak "królowa Nikki" są rzadkością, nie mówiąc już o spotkaniu - a mam na swoim koncie tysiące nurkowań i dziesięciolecia doświadczenia - przekazała w swojej relacji ze zdarzenia. - To jeden z moich absolutnie ulubionych rekinów tygrysich - wyznała.



Rekin także w Grecji

Z kolei w sierpniu u wybrzeży greckiej wyspy Kos również zauważono tego drapieżnika.

Zwierzę miało około 3,5 metra długości i wpływało kilkanaście metrów od brzegu. W tym czasie w wodzie byli plażowicze. - Przyjeżdżamy na Kos od 20 lat i nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego - mówili turyści dla "The Sun".



Rekin pływał około 15 metrów od brzegu plaży Kamari. - Dopiero wyszedłem z wody i cieszę się, że to zrobiłem - nie chciałem być jego kolejnym posiłkiem - mówił dla "The Sun" świadek zdarzenia.

Na widok drapieżnika udzie uciekali z wody. Zwierzę miało około 3,5 metra długości. Plażowiczom udało się nagrać niespodziewanego gościa w wodzie.