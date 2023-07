Santa Cruz: Wydra zaatakowała surfera. "Byłem przerażony, wpadłem w panikę"

Mężczyzna był przerażony. Próbował odpłynąć, ale zanim się oddalił zwierzę złapało go za smycz przypiętą do kostki. "Wtedy wpadłem w panikę" - relacjonuje. Całe zdarzenie zostało nagrane - widać jak później wydra wskakuje na deskę i wykonuje gwałtowne ruchy.

Dlaczego wydra zaatakowała surfera? Ekspertka wyjaśnia

Jak zaznaczają urzędnicy, gatunek zależy w tym regionie do zagrożonych, ponieważ w XVIII i XIX wieku dochodziło tu do masowych polowań, by wykorzystać zwierzęta do produkcji futer.