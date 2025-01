Zamach w Magdeburgu. Media wskazują na błędy w zabezpieczeniu

"Albo go (radiowozu - red.) brakowało, albo znajdował się w niewłaściwym miejscu. Był to jedyny powód, dla którego sprawca był w stanie wjechać na jarmark bożonarodzeniowy swoim bmw" - ocenia "Bild". Jak czytamy, po tragedii, do jakiej doszło w Magdeburgu, Detlev Schürmann z Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Chociebużu, opracował koncepcję ochrony wydarzeń.