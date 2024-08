W piątek krewni zaginionych Syryjek i Syryjczyków pomogli Dawwie zniszczyć rzeźbę postawioną przed siedzibą ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Osób Zaginionych , który wypada właśnie 30 sierpnia. Do zniszczenia zbudowanej z drewna, gipsu i pianki statuy użyto młotków oraz pił.

Szwajcaria. Happening przed siedzibą ONZ. Artysta zniszczył swoją rzeźbę

Inicjatywa protestu wyszła od grupy prawniczej Syria Campaign, która to zasugerowała Dawwie zniszczenie instalacji.

Olbrzymi "Król Dziur" powstał w 2021 roku w Paryżu. Co ciekawe, artysta już wcześniej przewidywał możliwość jego późniejszego zniszczenia. Jak stwierdził, rzeźba składała się z "delikatnych elementów, które trudno utrzymać".

Dawwa brał udział demonstracjach w ramach tzw. Arabskiej Wiosny w Syrii w 2012 r., które następnie przerodziły się w krwawą i przedłużającą się wojnę domową . W maju 2013 r. - kiedy był w swoim studio - został ciężko ranny odłamkami kuli z rządowego helikoptera. Zaraz po opuszczeniu szpitala rzeźbiarz trafił na dwa miesiące do więzienia .

Podziurawione małymi otworami nogi, twarz i ramiona rzeźby stanowią nawiązanie do wspomnianego konfliktu i doświadczeń artysty. Jak podkreśla Dawwa dziury w posągu przypominają te, wygryzione przez korniki. - Dla mnie to pokazuje nadzieję - powiedział, wskazując, że "zawsze jest coś, co ich zżera".