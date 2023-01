Archiwa Narodowe zaapelowały do byłych prezydentów USA. Chodzi o dokumenty

Świat

Archiwa Narodowe Stanów Zjednoczonych zwróciły się do byłych prezydentów i wiceprezydentów z prośbą, by sprawdzili, czy nie posiadają niejawnych dokumentów. Apel urzędu ma związek ze znalezieniem takich materiałów u byłych najważniejszych urzędników USA oraz u obecnie urzędującego prezydenta. W dwóch przypadkach do zbadania sprawy powołano niezależnych prokuratorów.

Zdjęcie Archiwa Narodowe USA / Gabichan2020 / Wikimedia