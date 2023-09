Coraz więcej śmierci po przedawkowaniu. Fentanyl zabija najczęściej

W tym roku w San Francisco od 1 stycznia do końca sierpnia zmarło 563 osób, w tym 456 osób przedawkowało fentanyl. Najwięcej osób zmarło w styczniu i sierpniu - było to 84 osób miesięcznie - czyli średnio trzy dziennie .

Fentanyl na ulicach USA. "To wygląda jak apokalipsa zombie"

- Szaleństwo, to takie przykre, to wygląda jak apokalipsa zombie - ocenia 32-letnia Georgia Taylor, uzależniona od fentanylu. Na ulicach można zobaczyć całe obozowiska uzależnionych, którzy mieszkają na ulicy i w namiotach. Narkotyki biorą na oczach przechodniów, a po zażyciu zmieniają się w półżywych, powykrzywianych w najdziwniejszych pozycjach lub padają na ziemi.

- P... mnie, czy ktoś przedawkuje. To oni decydują, by brać to g.... To nie moja sprawa, ja muszę zarabiać pieniądze - mówił diler, który za 10 dolarów sprzedaje fentanyl.