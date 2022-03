Andżelika Borys zwolniona z więzienia

"Andżelika Borys, liderka polskiej mniejszości na Białorusi, została zwolniona. Spędziła ponad rok za kratami, została aresztowana 23 marca 2021 roku" - napisał na Twitterze białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan.

Informację o zwolnieniu potwierdził Aleksy Dzikawicki, wiceszef telewizji Biełsat, a także rzecznik polskiego MSZ.

Jak podaje na Twitterze Biełsat, "Borys została przewieziona do Grodna. Nie może jeszcze kontaktować się z polskimi dyplomatami".

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz przekazał, że Borys czuje się dość dobrze i w tej chwili potrzebuje odpoczynku i rekonwalescencji.

Pytany, czy wiadomo, co dzieje się z Andrzejem Poczobutem odparł, że "zabiegamy jako polska dyplomacja również i o zwolnienie red. Poczobuta, jest to dla nas absolutny priorytet".



Zatrzymanie Andżeliki Borys

Andżelika Borys od 2016 roku jest przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi. Wcześniej piastowała tę funkcję w latach 2005-2010.

Za swoją działalność wielokrotnie była ścigana przez białoruski wymiar sprawiedliwości. Została aresztowana 23 marca 2021. Ponad rok spędziła w więzieniu, postawiono jej zarzuty podżegania do nienawiści na tle etnicznym oraz rehabilitacji nazizmu za co grozi na Białorusi od 5 do 12 lat pozbawienia wolności.

Dwa dni po zatrzymaniu Borys milicja przyszła do aktywisty ZPB i dziennikarza Andrzeja Poczobuta, a także do Ireny Biernackiej i Mariny Tiszkowskiej z regionalnych oddziałów ZPB. Do sprawy karnej włączono także Annę Paniszewą, działaczkę organizacji polskiej z Brześcia, która była zatrzymana jeszcze 12 marca 2021 roku.

Po krótkim pobycie w areszcie w Mińsku całą piątkę przeniesiono do aresztu w Żodzinie pod Mińskiem. W maju Biernackiej, Tiszkowskiej i Paniszewej pozwolono wyjechać do Polski, ale bez możliwości powrotu. Władze białoruskie przekonywały, że żadnego przymusu nie było, jednak same działaczki przyznały, że nie pozostawiono im wyboru - wolność mogła być tylko poza granicami Białorusi.

Białoruskie środowiska obrońców praw człowieka, władze Polski i społeczność międzynarodowa, kategorycznie uznały sprawę karną wobec przedstawicieli polskiej mniejszości za "motywowaną politycznie" i pokazową represję, która wpisuje się w falę ataków na społeczeństwo obywatelskie na Białorusi i wolność słowa.