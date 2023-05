Sytuacja jest wyjątkowo skomplikowana ze względu na zaplanowane wystąpienie prezydenta Białorusi. Lekarze muszą opanować u niego zauważalne drżenie głowy i odruchy. Mają czas do godz. 18 czasu polskiego, ponieważ wtedy Łukaszenka powinien pojawić się na Placu Zwycięstwa w Mińsku.

Kłopoty z poruszaniem i otyłość

Okazuje się, że temat problemów zdrowotnych Alaksandra Łukaszenki nie jest niczym nowym. W rozmowie z Marcinem Janem Orłowskim na antenie "Kanał Polityczny" na Youtube, białoruski dziennikarz Siarhiej Pielasa mówił ze szczegółami o widocznych schorzeniach przywódcy.

- Alaksandr Łukaszenka ma problemy ze zdrowiem i widać to na nagraniach. Jego służba prasowa, rzeczniczka prasowa starają się tak dobierać wideo, żeby nie było tego widać. Wiadomo, że ma problem z jedną z nóg, pewnie bardziej z kolanem. Za każdym razem, kiedy wspina się na schody to jest to wyraźnie widoczne - mówił.

Zdaniem Pielasy problemy ze stawami widać głównie na filmach nagrywanych przy okazji zagranicznych wizyt. Wówczas biuro prasowe nie jest w stanie wpływać na operatorów kamer i cenzurować przekazu.

- Jest nagranie, gdzie widać jak z trudem wchodzi po schodach w pałacu w Harare w Zimbabwe. Zostało to ujawnione przez tamtejsze media, nie przez służby prasowe Łukaszenki. (...) Widać także, że jest coraz bardziej otyły, znacząco przybiera na wadze - podkreśla.

Również w kontekście masy ciała pojawią się kolejne plotki dotyczące zdrowia prezydenta Białorusi. Zdaniem części komentatorów jest to konsekwencja rozwiniętej cukrzycy. Pojawiły się także głosy, że tycie spowodowane jest ze znacznym spadkiem aktywności. Ta zaś ma być ograniczana ze względu na bóle pleców.

- Te informacje trzeba traktować poważnie, ale nie należy iść za sensacją. To nie oznacza, że on jutro umrze, czy zawiozą go do szpitala - tonuje nastroje białoruski dziennikarz.