Policja prowadzi śledztwo w sprawie włamania i zniszczeń, a Ministerstwo Obrony podkreśla, że samoloty używane są wyłącznie do operacji sił brytyjskich.

Brytyjskie władze oraz politycy zdecydowanie potępili incydent, nazywając go aktem wandalizmu i zapowiadając przegląd procedur bezpieczeństwa.

Widać na nim, jak jej aktywiści wchodzą nocą niezauważeni na teren bazy w hrabstwie Oxfordshire, podjeżdżają na hulajnogach elektrycznych pod samoloty Airbus Voyager służące do tankowania innych maszyn w powietrzu i malują ich silniki czerwoną farbą . Organizacja poinformowała, że jej działacze dokonali również dalszych zniszczeń za pomocą łomów , choć na nagraniu niczego takiego nie widać.

Według Palestine Action, działanie to miało uszkodzić samoloty, a cała akcja miała na celu wyrażenie sprzeciwu przeciwko poparciu dla działań Izraela w Strefie Gazy . - Pomimo publicznego potępienia izraelskiego rządu, Wielka Brytania nadal wysyła sprzęt wojskowy, lata samolotami szpiegowskimi nad Strefą Gazy i tankuje amerykańskie i izraelskie myśliwce - stwierdził rzecznik prasowy organizacji.

Wojskowi mechanicy przybyli na miejsce nie stwierdzili jednak, by uszkodzenia były na tyle poważne, by mogły zaszkodzić zaplanowanym na przyszłość misjom z użyciem pomalowanych samolotów. Przekazano również, że aktywiści nie uszkodzili w żaden sposób samolotu Vespina wykorzystywanego przez premiera do podróży międzynarodowych.