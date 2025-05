Według brytyjskiej policji do incydentu doszło w listopadzie ubiegłego roku. W oświadczeniu wyjaśniono, że sposób i okoliczności, w jakich O'Hanna, posługujący się pseudonimem Mo Chara , pokazał flagę, "pozwala na powzięcie podejrzeń, że wspiera on tę zdelegalizowaną organizację , czyli Hezbollah".

W cytowanym przez "The Guardian" komunikacie policja przekazała, że "funkcjonariusze dowództwa ds. walki z terroryzmem policji metropolitalnej zostali powiadomieni we wtorek 22 kwietnia o internetowym nagraniu z tego wydarzenia". "Przeprowadzono dochodzenie, które doprowadziło do zatwierdzenia powyższego zarzutu przez Prokuraturę Koronną" - wyjaśniono.