We wcześniejszym obszernym komunikacie izraelska armia oznajmiła, że Iran zgromadził obecnie wystarczająco dużo wzbogaconego uranu do budowy 15 bomb atomowych, posiadając oprócz tego także fabryki rakiet balistycznych i zdolności wojskowe. "W ostatnich miesiącach zgromadzone informacje wywiadowcze dostarczyły dowodów na to, że irański reżim zbliża się do punktu, z którego nie ma już odwrotu" - podkreślono.