Port Lotniczy Frankfurt czasowo wstrzymał loty. Do tej pory opóźniono lub odwołano już ponad 140 rejsów. Powodem jest demonstracja działaczy klimatycznych z ruchu Ostatnie Pokolenie. Jest to forma sprzeciwu wobec używania paliw kopalnych. Demonstranci na bieżąco zdają relacje z protestu w mediach społecznościowych. To kolejna tego typu akcja w Europie.