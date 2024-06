Akcja służb w Niemczech. Zatrzymani mieli działać na rzecz Rosji

"Rosjanin, Ukrainie c i Ormianin zostali aresztowani w środę we Frankfurcie nad Menem po tym, jak próbowali zebrać informację o obywatelu Ukrainy " - poinformowała w oświadczeniu prokuratura federalna Niemiec .

Niemcy. Trzech mężczyzn aresztowano pod zarzutem szpiegostwa

Do zatrzymania doszło 19 czerwca, kiedy podejrzani weszli do jednej z kawiarni we Frankfurcie, gdzie miał znajdować się śledzony przez nich mężczyzna.