Akcesja Szwecji do NATO. Podjęto ważną decyzję

Parlament Węgier podczas trwającej wiosennej sesji wyraził zgodę na przyjęcie Szwecji do NATO. Wniosek do izby w tej sprawie złożył premier Viktor Orban.

Przyjęcie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego Orban zapowiedział w piątek podczas spotkania ze szwedzkim premierem Ulfem Kristerssonem w Budapeszcie. W kwestii ratyfikowania akcesji głosowało 194 deputowanych, spośród których 188 było za, a sześciu przeciw.

Akcesja Szwecji do NATO. Węgry podjęły decyzję

"Członkostwo Szwecji w NATO uczyni nas wszystkich silniejszymi i bezpieczniejszymi " - powiedział premier Ulf Kristersson w poniedziałek po tym, jak węgierski parlament zagłosował za ratyfikacją wniosku o przystąpienie do sojuszu.

Węgry są jedynym państwem NATO, które do tej pory nie ratyfikowało decyzji o przyjęciu Szwecji do NATO. Przez długi wstrzymywała się od tego również Turcja, jednak w styczniu władze zmieniły zdanie. W drugiej połowie miesiąca parlament zgodził się na przyłączenie Szwecji do Sojuszu, pod czym następnie podpisał się prezydent Recep Tayyip Erdogan.