Nielegalne substancje na polskim okręcie. Rzecznik PŻM: Policję powiadomił kapitan statku

Masowiec Polskiej Żeglugi Morskiej m/s "Jawor" przypłynął do Brazylii z Rotterdamu . Z Sao Luis ma płynąć z ładunkiem zboża do Kartageny w Hiszpanii . Gogol zaznaczył że przez brazylijskie porty prowadzi szlak narkotykowy, z Ameryki Południowej do Europy . "A statki handlowe są coraz częściej wykorzystywane przez narkotykowe kartele jako środek transportu narkotyków" - powiedział.

Według rzecznika PŻM, narkotyki zostały podrzucone w nocy, kiedy statek czekał na kotwicowisku przed wejściem do portu. Jak powiedział Gogol, prawdopodobnie jakaś mała jednostka podpłynęła do statku, doszło do abordażu i ukrycia narkotyków. "Umieszczono je w jednym ze schowków określanych jako void space. To puste pomieszczenie między nadbudówką a ładowniami" - opisał rzecznik PŻM.