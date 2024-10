Polak zasłabł na statku handlowym Polskiej Żeglugi Morskiej (PŻM) na Oceanie Atlantyckim. Jak przekazała w poniedziałek portugalska armia, obywatel Polski "potrzebował on pilnej pomocy medycznej". Lekarze marynarki wojennej Portugalii podjęli natychmiastowe działania ratunkowe i przetransportowali go śmigłowcem do szpitala.