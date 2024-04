"Winne" masy powietrza znad Afryki

Teraz, w przypadku trwającej anomalii, to średnio jest między 5 a 10 stopni powyżej normy w centralnej części Półwyspu Iberyjskiego. Na Balearach, czyli popularnej wśród Polaków Majorce czy Ibizie, to już 15 stopni więcej , niż być powinno o tej porze roku. Słowo "rekord" powtarza się co miesiąc od roku, nie tylko w Hiszpanii.

Marzec 2024 roku trafił do rejestrów jako najcieplejszy na świecie od czasu rozpoczęcia pomiarów, był 10. miesiącem z rzędu z najwyższą temperaturą. Według Copernicus Climate Change Service średnia globalna temperatura w ciągu ostatniego roku była wyższa o 0,7 st. C powyżej średniej w porównaniu z dekadą 1991-2020. Jeszcze gorzej wypadają porównania z czasami epoki przedindustrialnej - to 1,58 st. C więcej.