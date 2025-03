Szkło powstaje w wyniku szybkiego schłodzenia płynu (zazwyczaj stopionego piasku) do postaci stanu stałego bez etapu krystalizacji . W tym przypadku ekstremalne ciepło spowodowało zeszklenie tkanki mózgowej - co rzadko występuje w naturze - a następnie jej zestalenie w materiał, który po ostygnięciu przypominał szkło. Proces formowania się szkła może zachodzić w naturze , np. podczas uderzenia pioruna w piaszczysty teren. Wówczas tworzą się bryły szkła zwane fulgurytami .

Niektórzy naukowcy wskazują, że taki los mógł spotkać także mózgi innych osób, które zginęły w Herkulanum, ale których szczątki nie zachowały się do dziś. Petrone opisał, że zeszklone pozostałości tkanki miały "czarny kolor i błyszczące powierzchnie, dość podobne do obsydianu". Jak jednak zaznaczył, "w przeciwieństwie do obsydianu, szklane pozostałości były niezwykle delikatne i łatwe do rozkruszania".