W samochodzie zaginionej Beaty Klimek znaleziono prawo jazdy obywatela Niemiec - ustaliła Interia. Nie potwierdza to jednak teorii męża zaginionej, który uważa, że 47-latka uciekła do Niemiec, bo miała tam nowego partnera. Z naszych informacji wynika, że odnaleziony dokument został wcześniej zgubiony na terenie Niemiec. To właśnie w tym kraju pracował mąż Beaty Klimek.