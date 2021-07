Donald Tusk kieruje Platformą Obywatelską od soboty, kiedy to rezygnację z funkcji przewodniczącego partii złożył Borys Budka, następnie Rada Krajowa wybrała go do prezydium Platformy. Zgodnie ze statutem PO jako najstarszy z wiceszefów ugrupowania, pełni obowiązki przewodniczącego. Budka został z kolei jednym z wiceprzewodniczących.

W niedzielę nowy lider PO wystąpił na konferencji prasowej w Warszawie, gdzie przez ponad półtorej godziny odpowiadał na pytania dziennikarzy. W poniedziałek udaje się z kolei w objazd po kraju. Pierwszym regionem, który odwiedzi, będzie Zachodniopomorskie, gdzie towarzyszyć mu będzie Borys Budka.

Reklama

"Mocna rozgrzewka"

Tusk podkreślał podczas niedzielnej konferencji prasowej, że chce być "w nieustannym kontakcie z ludźmi", a poniedziałkowa wizyta ma stanowić "mocną rozgrzewkę". - Mam zamiar odwiedzić wszystkie województwa. Do wyborów może jest szansa, że odwiedzę wszystkie powiaty. Bardzo chętnie i naprawdę z dużą radością odwiedzę większość tych miejsc, w których byłem jako premier, żeby usłyszeć wszystko to, co mam usłyszeć, nie tylko dobre rzeczy - zaznaczył lider PO.

Program poniedziałkowej wizyty obejmuje m.in. zamknięte dla mediów spotkanie z organizacjami pozarządowymi w Goleniowie. Następnie po przyjeździe do Szczecina Tusk ma spotkać się z przedsiębiorcami z Północnej Izby Gospodarczej i Business Clubu Szczecin, a później wraz z Budką złożyć kwiaty przed pomnikiem Czynu Polaków. Okazją do tego będzie 76. rocznica ustanowienia polskiej administracji w Szczecinie.

Spotkanie z sympatykami

Po godz. 15 planowana jest wspólna konferencja prasowa Tuska i Budki na Placu Orła Białego. Później obaj politycy mają wziąć udział w zamkniętym spotkaniu dla sympatyków Platformy.

Wizyta na Pomorzu Zachodnim to część rozpoczętej jeszcze przez Budkę akcji pod hasłem "Kierunek Przyszłość". W połowie czerwca ówczesny szef PO odwiedził woj. lubuskie, następnie małopolskie i podkarpackie.

W Zachodniopomorskiem, podobnie jak w innych regionach, przebywać mają też inni parlamentarzyści PO i Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek politycy ci planują odwiedzić w sumie sześć miast, oprócz Szczecina i Goleniowa, także Koszalin, Kołobrzeg, Świnoujście i Dębno.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wicerzecznik PiS o Tusku: Cieszę się z każdego Polaka wracającego z emigracji zarobkowej za rządów PiS Polsat News