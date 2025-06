Premier podkreślił, że wyjaśnienie wszelkich wątpliwości wyborczych to dowód szacunku wobec wyborców i nie oznacza podważania wyniku wyborów.

Donald Tusk podkreślił, że nie rozumie, dlaczego politycy PiS mają wątpliwości co do konieczności rozstrzygnięcia składanych protestów wyborczych

W odpowiedzi premier zacytował fragment konstytucji o uprawnieniu obywateli do złożenia protestu wyborczego i podkreślił, że celem rozstrzygania anomalii wyborczych nie jest unieważnienie wyborów, lecz wyjaśnienie wątpliwości i poważne traktowanie wyborców.

- Oni wszyscy są po to, podobnie jak my (...) żebyśmy zrobili wszystko, żeby to wyjaśnić, a nie ukryć - podkreślił. - Te wybory nie będą ważne z punktu widzenia obywateli, dopóki nie wyjaśnimy protestów - dodał.