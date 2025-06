- Bez względu na to, z jakiej jesteśmy partii politycznej (...) wspólnym celem i zadaniem całej klasy politycznej powinno być wzmacnianie zaufania do państwowych instytucji, do państwowych procedur - w szczególności w tak trudnych, także geopolitycznie (...) czasach - dodała szefowa resortu rodziny.

W poniedziałek upłynął termin na składanie do Sądu Najwyższego protestów przeciwko wyborowi prezydenta. W środę SN poinformował, że wpłynęło ich ok. 30 tys. Wśród podnoszonych w nich zarzutów wskazywano m.in. na nieprawidłowości w sporządzaniu protokołów głosowania oraz w liczeniu głosów w niektórych komisjach.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą, Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta RP. Musi to zrobić w ciągu 30 dni od podania wyników wyboru do publicznej wiadomości, co oznacza, że w tym roku rozstrzygnięcie musi zapaść do 2 lipca.