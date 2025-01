Prezes PiS apeluje o wpłaty na kampanię. "To jest dobra tradycja"

Najważniejszą sprawą dla naszej przyszłości, demokracji i rozwoju jest to, aby można było przeprowadzić pełną kampanię wyborczą Karola Nawrockiego. Ta kampania będzie możliwa tylko wtedy jeśli zwolennicy tego kandydata nas wesprą. O to prosimy, bo jest to sprawa dla Polski najważniejsza - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że w Polsce "jest dobra tradycja" zbiórek, do której partia "chce nawiązać". Skarbnik Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że maksymalna kwota darowizny dla komitetu wyborczego, to prawie 70 tys. złotych.